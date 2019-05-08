Экипаж обнаружил задымление в салоне самолета при вылете из Белгорода в Калининград

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Экипаж самолета "Руслайн", который должен был в среду ночью вылететь из Белгорода в Калининград, обнаружил в салоне судна задымление и отменил взлет. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет авиакомпании по направлению Белгород - Калининград (7R-372) готовился к взлету согласно расписанию. При рулении на взлетно-посадочную полосу экипажем было обнаружено незначительное задымление в задней части салона. Командир экипажа принял решение о прекращении выполнения задания и высадке пассажиров", - сказала собеседница агентства, отметив, что причины инцидента на устанавливаются.

Как отметили в пресс-службе компании, 43 пассажира самолета доставили в здание аэровокзала после отмены рейса. Все они были отправлены резервным самолетом "Руслайна" до Калининграда в 6:30 мск.