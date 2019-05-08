Пожар площадью 20 тыс. кв. м произошел в Тебердинском заповеднике в КЧР

ЧЕРКЕССК, 8 мая. /ТАСС/. Пожар на территории Тебердинского заповедника произошел 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по республике поступило сообщение о том, что в районе Джамагатского ущелья на территории Тебердинского биосферного заповедника происходит задымление в лесном массиве", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, горит сухая трава, площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м. В ликвидации задействованы 72 человека и 13 единиц техники. "Угрозы населенным пунктам нет. Информация уточняется", - добавили в пресс-службе.