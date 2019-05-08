Главу группы туристов, попавших под лавину на Алтае, предупреждали об опасности

Туристическая группа из девяти человек 6 мая попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В результате семь человек погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. На месте идет поисковая операция, найдены тела троих погибших.

ТАСС, 8 мая. Группу туристов, семь человек из которой погибли под лавиной на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, предупреждали о лавиноопасности. Об этом сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС.

"При регистрации 24 апреля, а также за 2 дня до выхода на маршрут (28 апреля) до руководителя группы доводился прогноз о неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин, был проведен инструктаж. 1 мая при выходе на маршрут и 5 мая (на контрольной точке) группа выходила на связь, сообщала о плановом прохождении маршрута. Следующий сеанс связи руководителем группы был намечен на 8 мая", - говорится в сообщении ведомства.

Группа туристов из Новосибирска была зарегистрирована в ГУ МЧС 24 апреля. В составе были девять человек - туристы секции горного туризма Новосибирского государственного университета. С 1 по 15 мая они должны были совершать горный поход 4 категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта.

По данным ГУ МЧС, 8 мая две участницы группы вышли на маршрут другой туристической группы и сообщили о происшествии. Девушки не пострадали, от госпитализации и психологической помощи отказались, находятся в селе Кош-Агач. В поисковой операции задействовано 30 спасателей, 7 кинологических расчетов.