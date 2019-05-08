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Пожар на дебаркадере в Самаре ликвидирован

В результате ЧП погиб человек, еще двое пострадали

САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на дебаркадере (место для посадки на пароходной пристани) в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ГУ МЧС по Самарской области.

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"В 15:43 объявлена полная ликвидация пожара в Куйбышевском районе [Самары]", - сказано в сообщении.

Два катера и дебаркадер загорелись на площади 500 кв. м. Один человек погиб, еще двое пострадали. По предварительным данным, пожар произошел из-за хлопка на маломерном судне. Пожар ликвидировали 90 человек и 28 единиц техники.

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