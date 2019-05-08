Адвокаты намерены обжаловать решение суда об отказе в УДО фигуранту дела Политковской

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Адвокаты экс-сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова, осужденного за причастность к убийству журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, намерены обжаловать решение суда об отказе в УДО. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат осужденного Анатолий Ворошилов.

Московский районный суд Рязани 8 мая отклонил прошение Павлюченкова в условно-досрочном освобождении. "Безусловно, мы будем подавать апелляцию на решение [суда], будем бороться, поскольку тут уже речь идет о том, сколько вообще ему [Павлюченкову] осталось жить. Человек болен, у него постоянные приступы эпилепсии, он почти все время находится в медчасти", - сказал Ворошилов, отметив, что они рассчитывали на положительное решение по ходатайству.

По словам адвоката, одной из причин отказа в удовлетворении ходатайства стало имеющееся у Павлюченкова дисциплинарное взыскание. Кроме того, против УДО выступала администрация колонии, где отбывает наказание осужденный, а также прокуратура.

В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал виновными в убийстве журналистки еще пятерых человек, они были приговорены к срокам лишения свободы от 12 лет до пожизненного заключения.

Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице. Как установил суд, в июле 2006 года уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ на убийство журналистки и создал для этого преступную группу. В нее он привлек начальника отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковника Дмитрия Павлюченкова, братьев Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и освободившегося из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывшего сотрудника РУБОП ГУВД Москвы Сергея Хаджикурбанова.

Согласно материалам суда, Павлюченков поручил своим подчиненным наблюдать за журналисткой, чтобы выяснить маршруты и время ее ежедневных передвижений по городу. Полученная Павлюченковым информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову и его пособникам.