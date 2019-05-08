Источник: в отношении главы администрации Элисты возбудили уголовное дело

ТАСС, 8 мая. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Элисты Окона Нохашкиева, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В отношении Окона Нохашкиева возбуждено уголовное дело, но его расследованием занимается главное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу", - сказал источник.

Ранее в среду некоторые региональные СМИ написали о задержании Нохашкиева. "Данных о задержании Нохашкиева пока нет", - добавил собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в администрации Элисты, сейчас Нохашкиев находится в отпуске, и.о. главы администрации назначен Денис Ишкеев. "Администрация работает в штатном режиме, никаких обысков не проводится", - добавили в мэрии.

Окон Нохашкиев занимает пост главы администрации Элисты с июля 2016 года.