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Сообщения о минировании торговых центров в Перми не подтвердились

Они поступали по электронной почте

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Сообщения о минировании восьми торговых центров в Перми не подтвердились, взрывные устройства в зданиях не обнаружены. Об этом в среду сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.

"Взрывных устройств в зданиях, по которым поступили анонимные обращения, не обнаружено. Проверка продолжается правоохранительными органами", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что сообщения о минировании поступили на электронные адреса организаций, расположенных в восьми торговых центрах Перми, была оперативно проведена эвакуация.

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