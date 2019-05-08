На западе Москвы четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве, прибывшие медики спасти его не смогли. Инцидент произошел на Большой Очаковской улице, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В среду днем на Большой Очаковской улице четырехлетний мальчик выпал из окна. Родители оставили его без присмотра, он забрался на подоконник, прорвал москитную сетку и упал. Прибывшие медики спасти ребенка не смогли", - сказал собеседник агентства.

На место прибыли работники СК РФ по Москве. Начата доследственная проверка.