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На западе Москвы четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна

По словам источника ТАСС, родители оставили его без присмотра

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве, прибывшие медики спасти его не смогли. Инцидент произошел на Большой Очаковской улице, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В среду днем на Большой Очаковской улице четырехлетний мальчик выпал из окна. Родители оставили его без присмотра, он забрался на подоконник, прорвал москитную сетку и упал. Прибывшие медики спасти ребенка не смогли", - сказал собеседник агентства.

На место прибыли работники СК РФ по Москве. Начата доследственная проверка.

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