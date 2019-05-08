В конце мая представители Польши вновь изучат фрагменты самолета Качиньского

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Представители Польши в конце мая вновь изучат фрагменты самолета президента Леха Качиньского, разбившегося при заходе на посадку на аэродром под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"В конце марта этого года Следственный комитет РФ одобрил поступивший от компетентных органов Республики Польши запрос на очередной осмотр обломков польского президентского самолета Ту-154М. Согласно достигнутой договоренности, в конце мая текущего года сотрудники СК России откроют для польских представителей доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам Ту-154М, хранящимся в Смоленске на аэродроме Смоленск (Северный)", - сообщается на сайте СК.

Российские следователи и криминалисты в присутствии польских представителей произведут очередной подробный осмотр обломков Ту-154М. По итогам произведенных работ результаты всех процессуальных действий будут переданы польской стороне в установленном международными договоренностями и российским законодательством порядке, отметили в СК.

Обломки Ту-154М продолжают носить статус вещественных доказательств в рамках возбужденного в России в апреле 2010 года уголовного дела, расследование которого поручено Следственному комитету и на сегодняшний день не завершено. В рамках данного дела продолжается активная работа. Российская сторона направила польским компетентным органам 42 запроса о правовой помощи, два из которых до настоящего времени не исполнены. Из Польши продолжают поступать другие материалы, касающиеся следствия. СК РФ в полном объеме исполнил 32 польских запроса о правовой помощи, еще четыре находятся в стадии проработки.

"Проведение очередного осмотра обломков Ту-154М - пожелание польской стороны, которое Российская Федерация выполняет в рамках международного сотрудничества", - отметили в СК. Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу. С 2010 года польские представители 12 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами, последний визит состоялся осенью прошлого года. Интересующие специалистов обломки были многократно и досконально изучены как российскими, так и польскими экспертами.