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Самолет, летевший из Екатеринбурга, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем

Пассажиры смогли отправиться в пункт назначения другим рейсом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Самолет, летевший в Новосибирск, прервал взлет в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за срабатывания датчика, сигнализирующего о проблемах с двигателем, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Это произошло вчера [7 мая] вечером. При разгоне у самолета сработал датчик проблем с двигателем, поэтому он вернулся назад", - сказал источник.

В пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что речь идет о рейсе S7 5018 до Новосибирска. "Пассажиры вылетели в пункт назначения следующим рейсом авиакомпании", - добавили в аэропорту.

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