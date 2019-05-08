Самолет Air France совершил вынужденную посадку в Иране

ТАСС, 8 мая. Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France совершил в среду вынужденную посадку в международном аэропорту имени Шаида Бехешти города Исфахан (Иран). Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на местное управление кризисных ситуаций, никто не пострадал.

Air France сообщила, что самолет, направлявшийся из Парижа в Мумбаи, совершил незапланированную посадку из-за неисправности системы вентиляции.

"Самолет приземлился в Исфахане в 17:00 по парижскому времени (18:00 мск), - отмечается на сайте компании. - Команды Air France полностью мобилизованы для того, чтобы позаботиться о своих клиентах в международном аэропорту Исфахана".

"Air France сожалеет о неудобствах, вызванных этой ситуацией, и напоминает, что безопасность ее клиентов и экипажа является приоритетом", - говорится в сообщении.