СМИ: в Аргентине девять заключенных сбежали во время перевозки из одной тюрьмы в другую

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая. /ТАСС/. Девять заключенных совершили в среду побег в провинции Санта-Фе, когда их перевозили из одного пенитенциарного учреждения в другое. Как сообщил телеканал Todo Noticias, к настоящему моменту полиции удалось поймать трех преступников.

Среди сбежавших заключенных есть осужденные за убийство. Обстоятельства побега выясняются. По предварительным данным, преступники скрылись на двух угнанных автомобилях.

Правоохранительные органы не исключают, что сопровождавшие заключенных охранники могли быть причастны к побегу. "Засада не является нашей основной гипотезой, но мы ничего не исключаем", - сказал журналистам прокурор Марсело Максимино.

Всего в автобусе находились 13 заключенных. Четверо из них не принимали участия в побеге.