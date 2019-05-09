Спасатели на Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной туристов на Алтае

ТАСС, 9 мая. Специалисты поисковой группы с наступлением светлого времени суток вновь приступили к поисковым работам на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной массы погибли семь туристов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГУ МЧС по региону.

На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семеро погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, тела двоих мужчин и одной женщины уже обнаружены и доставлены вертолетом в Горно-Алтайск.

"На месте продолжили работу 30 спасателей - они возобновили работы с приходом светлого времени суток. В месте проведения работ организовано дежурство одного воздушного судна - вертолета Ми-8 - для скорейшей эвакуации тел, если они будут обнаружены", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в группу спасателей включены семь кинологических расчетов. Площадь тела лавины - 60 на 100 кв. м, глубина - 5 м. Спасатели будут продолжать работу, пока это будет возможно. Подобные поисковые работы могут длиться несколько недель.