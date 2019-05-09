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NBC: при обыске в доме в Лос-Анджелесе нашли более тысячи единиц огнестрельного оружия

Его общая стоимость может составлять до $1 млн

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в среду обнаружили при обыске в жилом доме в Лос-Анджелесе свыше тысячи единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщил телеканал NBC.

Как уточнил представитель полиции Крис Рамирес, обыск был произведен в связи с расследованием в отношении лица, подозреваемого в незаконной торговле оружием, а также его изготовлении. Обнаружены были по большей части пистолеты и винтовки. Их общая стоимость может составлять от $500 тыс. до $1 млн.

Источники в полиции сообщили NBC, что никакой угрозы для местных жителей не было.

Район города, в котором находится указанный дом, входит в число наиболее престижных. 

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