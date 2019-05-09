В Японии началось извержение вулкана Асо

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Это уже четвертое извержение вулкана Асо за прошедший месяц, предыдущее произошло 3 мая. Рядом с вулканом в радиусе нескольких километров от кратера действует эвакуационная зона.

На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе от извержения или его влиянии на авиасообщение.

Асо - один из крупнейших вулканов в Японии и мире. Его высота составляет 1592 м.