{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Аргентине неизвестные выстрелили в депутата у здания парламента

Нападавшие выстрелили из автомобиля и скрылись

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая. /ТАСС/. Неизвестные выстрелили в аргентинского депутата Эктора Оливареса у здания Конгресса (парламента) в столице республики. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias.

По его данным, человек, который шел рядом с законодателем, погиб. Депутат был госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. В настоящее время его оперируют.

По предварительным данным, нападавшие выстрелили из автомобиля и скрылись.

Как отмечает телеканал, накануне Оливарес, представляющий партию "Гражданский радикальный союз", участвовал в обсуждении закона о борьбе с футбольными хулиганами.

Теги
Аргентина
В Днепропетровской области Украины открыли четыре дела за нарушения закона в День Победы
В некоторых районах региона были составлены протоколы об административных нарушениях за использование георгиевской ленточки
Читать полностью