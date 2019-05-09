СМИ: в Аргентине неизвестные выстрелили в депутата у здания парламента

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая. /ТАСС/. Неизвестные выстрелили в аргентинского депутата Эктора Оливареса у здания Конгресса (парламента) в столице республики. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias.

По его данным, человек, который шел рядом с законодателем, погиб. Депутат был госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением. В настоящее время его оперируют.

По предварительным данным, нападавшие выстрелили из автомобиля и скрылись.

Как отмечает телеканал, накануне Оливарес, представляющий партию "Гражданский радикальный союз", участвовал в обсуждении закона о борьбе с футбольными хулиганами.