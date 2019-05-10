Армейская авиация приступила к тушению крупных природных пожаров в Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Армейская авиация Центрального военного округа (ЦВО) была задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области. Соответствующее решение принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным после обращения врио губернатора региона Вадима Шумкова, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.

"Огонь уже уничтожил несколько тысяч гектаров, пожары могут приблизиться к населенным пунктам Кетовского муниципального района с населением более 10 тыс. жителей. Для борьбы со стихией в Курганской области выделены два транспортно-боевых вертолета Ми-8 с водосливными устройствами от авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области", - сказал собеседник агентства.

Действия экипажей вертолетов координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, организовано взаимодействие с МЧС России, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, угроза поселениям Курганской области от природных пожаров отсутствует. Однако эвакуированные жители населенного пункта Иковка продолжают оставаться в пунктах временного размещения либо у родственников. По данным МЧС, природный пожар в Кетовском районе Курганской области действует в радиусе 8 км. Село Иковка покинули более 1,7 тыс. человек, в селе проживает более 4,5 тыс. человек. Всего в тушении природных пожаров задействовано 970 человек и 200 единиц техники, в частности самолеты Ил-76 и ВЕ-200.

В Курганской области с майских праздников действуют природные пожары. В результате пожаров одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявлен режим ЧС из-за пожаров.

Аномально жаркая погода в регионах Урала, в том числе Курганской области, сохраняется на протяжении нескольких дней. Столбики термометра показывают более 25 градусов, что выше климатической нормы на 8 градусов.