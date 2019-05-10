На нефтебазе в Киргизии произошел пожар

БИШКЕК, 10 мая. /ТАСС/. Пожар возник на расположенной в южной Джалал-Абадской области Киргизии нефтебазе. Об этом сообщило в пятницу МЧС республики.

"10 мая в городе Джалал-Абад начался пожар на находящейся на улице Шерматова нефтебазе, для его тушения привлечены 10 пожарных расчетов, эвакуированы более тысячи местных жителей", - говорится в сообщении.

Как отмечает МЧС, в ликвидации огня также задействованы сотрудники джалал-абадской службы Гражданской защиты. "В безопасное место эвакуированы примерно 2 тыс. жителей, живущих вблизи нефтебазы", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, на месте ЧП также работают представители Департамента водных ресурсов, МВД, скорой помощи и оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями при МЧС республики. "По приказу главы МЧС привлекаются дополнительные пожарные расчеты с Управления МЧС соседней Ошской области", - подчеркивается в сообщении.