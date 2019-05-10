В Тамбовской области ребенка насмерть засыпало песком

ТАМБОВ, 10 мая. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в насыпи с песком в Котовске в Тамбовской области, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Как уточнили ТАСС в СКР, мальчик пропал накануне 9 мая, в тот же день полиция начала поиски ребенка. По данным следствия, тело школьника без видимых признаков насильственной смерти обнаружил местный житель в пятницу утром в большой насыпи песка.

"Ребенок находился в гостях у бабушки, которая проживала неподалеку от места обнаружения тела, и приходил играть туда в песок. По данному факту Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.