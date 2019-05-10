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Гибель туристов в горах Алтая

Поиски попавших под лавину на Алтае туристов приостановили до утра

Сейчас в районе поисков наблюдается метель и высокая лавинная опасность

БАРНАУЛ, 10 мая. /ТАСС/. Спасатели приостановили до утра поиски туристов, попавших по лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. В районе поисков наблюдается непогода, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

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"Поиски приостановлены до утра. В этом районе наблюдается снег и метель, высокая лавинная опасность", - сказал собеседник агентства.

На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семеро погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду, 8 мая. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, в пятницу обнаружено пятое тело. В МЧС уточнили, что погибший - мужчина крупного телосложения, вертолет пока не доставил его в Горно-Алтайск, где находятся родственники туристов и проводится опознание.

Ранее Геофизическая служба Сибирского отделения РАН зафиксировала землетрясение магнитудой 3,1, произошедшее в районе Южно-Чуйского хребта, который относится к сейсмоактивной зоне. Такие землетрясения обычно слабо ощущаются и не приводят к каким-либо разрушениям. Подземные толчки отмечались накануне инцидента с туристами, как пояснили ТАСС в ГУ МЧС по республике, они могли спровоцировать лавины в горах.

Высокая лавинная опасность сохраняется в горах Алтая с апреля из-за больших объемов снега. МЧС призывает обращать внимание на предупреждающие и запрещающие знаки, соблюдать рекомендации экстренных служб.

Теги
РоссияАлтайский крайГибель туристов в горах Алтая
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