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Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Аппаз Илиев находится в коме

МАГАС, 10 мая. /ТАСС/. Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.

По данным пресс-службы, Илиев поступил в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с полиорганной недостаточностью 6 мая.

"На данный момент старейшина находится в коме, врачи оценивают его состояние как критическое. Вся необходимая помощь для искусственной жизнедеятельности организма оказывается, транспортации в другие медучреждения за пределы региона он не подлежит", - сказали в пресс-службе.

Илиева навестил глава республики Юнус-Бек Евкуров. "Мне сообщили, что в больницу в тяжелом состоянии поступил самый пожилой житель России, наш долгожитель Аппаз Илиев, [я] проведал и пожелал старцу здоровья, еще долгих лет жизни. Пообщался с врачами и с родными Аппаза, дал поручение оказать всю необходимую помощь", - написал Евкуров в Instagram.

Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он занесен как самый пожилой житель страны в Книгу рекордов России. Ранее Евкуров сообщал ТАСС, что специальная комиссия от региона готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Илиева самым пожилым человеком планеты.

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РоссияИнгушетия
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