Число жертв пожара в Нижнекамске увеличилось до двух

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате пожара в Нижнекамске, который произошел 19 апреля, скончался в Республиканской клинической больнице (РКБ), став второй жертвой инцидента. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

"Сегодня скончался пострадавший на пожаре, он был крайне тяжелый. На данный момент в РКБ остаются пять человек: двое - в тяжелом состоянии, двое в - тяжелом, но стабильном, и один человек в удовлетворительном состоянии", - сказала собеседница агентства.

19 апреля 2019 года на заводе изопрена-мономера ПАО "Нижнекамскнефтехим" во время ремонтных работ на установке БК-3 произошло возгорание. В результате инцидента пострадали 17 человек, один из которых впоследствии скончался в больнице. Пострадавших доставили в медучреждения городов Казань, Набережные Челны и Нижнекамск, пятерых из них впоследствии направили на лечение в Башкирию.