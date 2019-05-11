Селевые потоки смыли 16 мостов в одном из районов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 11 мая. /ТАСС/. Ливни и сход селей привели к разрушению 16 пешеходных и автомобильных мостов в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Смыто уже четыре автомобильных моста и 12 пешеходных [в Цунтинском районе] … между райцентрами Цунта и Мокок отсутствует дорожное движение, 300-350 м дорожного покрытия практически смыто. Автомобильный мост республиканского значения между Агвали и Шаури находится под водой", - говорится в сообщении.

Сильные ливни с градом 9 мая спровоцировали сход селевых потоков в Дагестане. В Гумбетовском районе в четырех населенных пунктах пострадали 111 домов. "По части сельского хозяйства, по предварительной оценке, общая площадь пострадавших насаждений составляет более 153 га, в том числе урожай косточковых культур на площади 144 га в результате града полностью погиб", - отмечают в правительстве.

Наиболее пострадало от стихии село Нижнее Инхо в Гумбетовском районе с населением более 1,3 тыс. человек. Электроснабжение и водоснабжение там восстановлено, однако жителям советуют использовать только кипяченую либо бутилированную воду, пока санитарные врачи не проведут необходимые исследования.

После расчистки дорог в Гумбетовском районе техника перебрасывается в Цунтинский район, где сохраняется опасность схода новых селей, там по-прежнему затруднен проезд к Цунтинской районной больнице. "Мы пока изолированы, но потихоньку справляемся своими силами. В каждом населенном пункте у нас есть фельдшерско-акушерские пункты, в участковых больницах организованы дополнительные бригады, которые готовы к выездам", - пояснили ТАСС в медучреждении.

Сохраняющиеся дожди и грозы пока не позволяют провести общую оценку ущерба от стихии. "Нужно провести облет, это поможет в плане четкого определения масштабов бедствия, но сегодня это невозможно из-за погодных условий", - цитирует пресс-служба главу республики Владимира Васильева.