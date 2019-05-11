В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека

ТАСС, 11 мая. Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Около 19:20 на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в Переславском районе столкнулись легковые машины ВАЗ и Toyota. В результате ДТП погибли четыре человека из ВАЗа, еще один человек пострадал и доставлен в больницу. Из Toyota три человека доставлены в больницу, в том числе девочка девяти лет", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, пострадавшие водитель и пассажиры Toyota являются жителями Ивановской области.