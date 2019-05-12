Опознаны тела еще двух туристов, погибших под лавиной на Алтае

ТАСС, 12 мая. Родственники опознали тела еще двух туристов, погибших под лавиной в горах Республики Алтай. Таким образом, опознаны тела пяти из семи жертв, сообщили ТАСС в воскресенье в региональном управлении Следственного комитета.

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте 6 мая. Выжить удалось только двум девушкам, которые смогли сообщить о произошедшем 8 мая. Спасатели нашли на месте происшествия пять тел, операция будет приостановлена на полтора месяца из-за опасности нового схода лавины.

"Опознаны еще два тела, доставленных накануне в Горно-Алтайск, [еще] ведется судебно-медицинская экспертиза. То есть опознаны все пять найденных тел. Три тела уже забрали [родственники]", - сказал представитель управления.

На странице секции горного туризма Новосибирского государственного университета в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что похороны трех погибших членов секции пройдут 12 и 13 мая.