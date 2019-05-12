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Гибель туристов в горах Алтая

Опознаны тела еще двух туристов, погибших под лавиной на Алтае

Таким образом, опознаны тела пяти из семи жертв

ТАСС, 12 мая. Родственники опознали тела еще двух туристов, погибших под лавиной в горах Республики Алтай. Таким образом, опознаны тела пяти из семи жертв, сообщили ТАСС в воскресенье в региональном управлении Следственного комитета.

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Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте 6 мая. Выжить удалось только двум девушкам, которые смогли сообщить о произошедшем 8 мая. Спасатели нашли на месте происшествия пять тел, операция будет приостановлена на полтора месяца из-за опасности нового схода лавины.

"Опознаны еще два тела, доставленных накануне в Горно-Алтайск, [еще] ведется судебно-медицинская экспертиза. То есть опознаны все пять найденных тел. Три тела уже забрали [родственники]", - сказал представитель управления.

На странице секции горного туризма Новосибирского государственного университета в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что похороны трех погибших членов секции пройдут 12 и 13 мая.

Теги
РоссияАлтайский крайГибель туристов в горах Алтая
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