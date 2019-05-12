Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в доме в Ростовской области завершены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поисково-спасательные работы и работы по разбору завалов завершены. Для проведения работ была привлечена группировка от РСЧС - 106 человек и 27 [единиц] техники, в том числе от МЧС - 62 человека и 17 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате взрыва два человека, включая ребенка, погибли, еще двое пострадали, среди них пожилая женщина, она находится в тяжелом состоянии. Всего спасены и эвакуированы 16 человек, в пункте временного размещения находятся 13 человек.

Сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждены семь квартир, в том числе три разрушены. Дом отключен от коммуникаций. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело, в газоснабжающей организации изымается интересующая следствие документация.