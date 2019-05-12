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Автобус из Армении опрокинулся на трассе в Ставрополье

Три человека пострадали

СТАВРОПОЛЬЕ, 12 мая. /ТАСС/. Автобус, следовавший из Армении в Омск, опрокинулся на трассе в Ставрополье, в результате три человека получили травмы. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по краю.

По данным ведомства, авария произошла в Советском городском округе в районе населенного пункта Нины утром в воскресенье. "На 257-м км автодороги Минеральные Воды - Кочубей микроавтобус Nissan Elgrand, следовавший из Еревана в Омск, в результате повреждения колеса опрокинулся на правый бок. В микроавтобусе находились восемь человек (взрослые), из них пострадали три человека", - говорится в сообщении, распространенном журналистам.

Пострадавшие направлены на обследование в больницу, по предварительным данным, они получили легкие ушибы мягких тканей, погибших нет. Все пострадавшие являются гражданами Армении.

На месте ДТП работают представители экстренных служб.

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АрменияРоссияСтавропольский край
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