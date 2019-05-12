В Волгограде горят частный дом и ангар

ВОЛГОГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Около 8 вечера (19:00 мск) поступило сообщение о пожаре в частном доме в Краснооктябрьском районе. Горит дом и ангар, расположенный на территории частного домовладения, в ангаре находятся какие-то пластиковые изделия. Информация о пострадавших уточняется, локализации пока не было", - сказал представитель областного управления МЧС.

По уточненным данным, горит двухэтажный дом размером 20 на 10 м, расположенный на улице Чайковского неподалеку от Мамаева кургана. Также горит складское помещение, общая площадь которого составляет 600 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли более 40 человек 15 единиц техники, из них от МЧС более 30 человек личного состава, 12 единиц техники. На месте ЧП работает оперативная группа Главного управления МЧС по региону.