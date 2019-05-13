В регионах России действуют 46 лесных пожаров на площади свыше 41,4 тыс. га

ТАСС, 13 мая. В регионах России действуют 46 лесных пожаров на общей площади свыше 41,4 тыс. га, сообщила в понедельник Федеральная Авиалесоохрана.

"На 00:00 мск 13 мая 2019 года на территории РФ действовало 46 лесных пожаров на площади 41438 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наиболее крупные очаги зарегистрированы в Забайкальском крае на почти 18,3 тыс. га, в Иркутской области - на порядка 10 тыс. га и в Курганской области на 6,7 тыс. га. Пожары также тушат на территории Республики Тыва, Республики Башкортостан, в Амурской области, в Тюменской области, в Хабаровском крае, на Камчатке, в Красноярском крае, в Приморье, на Алтае и еще в нескольких регионах страны на небольших площадях. Очаги возгораний зафиксированы также на землях заповедников - в Иркутской области, в Хабаровском крае и в Карачаево-Черкесской Республике на общей площади 297 га.

К борьбе с огнем в регионах привлечено более 3,4 тыс. человек, задействовано 675 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении находятся 68 воздушных судов. В Курганской и Амурской областях работают также более 200 парашютистов-десантников. Накануне удалось потушить 125 лесных пожаров на площади свыше 8,9 тыс. га.

По данным Авиалесоохраны, в минувшие сутки в труднодоступных и отдаленных местностях действовало два пожара на площади почти 12,4 тыс. га - оба в Бурятии. Эти очаги не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред. Угрозы объектам экономики и поселениям нет.

Режим ЧС из-за крупных пожаров в настоящее время действует на всей территории Курганской области, Забайкальского края, в двух районах Челябинской области, двух районах Иркутской области, одном районе Красноярского края и в одном в Республике Тыва.