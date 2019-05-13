Житель Владивостока украл 600 кг меди из строящегося храма в центре города

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Ранее судимый житель Владивостока арестован по подозрению в краже двух 300-килограммовых катушек медной проволоки со стройки православного храма около главной площади города. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра о краже с территории строящегося кафедрального собора на центральной площади дальневосточной столицы. Установлено, что в ночное время из строящегося объекта на улице Светланской неизвестным злоумышленником похищены катушки медной проволоки", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в краже уже задержан, им оказался ранее судимый 34-летний житель Владивостока. В отделе полиции он признался в содеянном и рассказал, что две 300-килограммовые бухты он вывез на арендованной машине. Деньги, вырученные за одну из них в пункте приема металла, он успел потратить. Вторая катушка была возвращена собственнику.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в релизе.

Строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади Владивостока началось в 2011 году. Оно велось на пожертвования, и в 2014 году из-за недостатка средств было остановлено. В 2018 году стройка возобновилась.