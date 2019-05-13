В Якутии осудили сотрудницу турагентства за продажу фиктивных путевок на 1 млн рублей

ТАСС, 13 мая. Суд в Якутии приговорил сотрудницу туристического агентства за продажу несуществующих путевок, что привело к потере клиентами 1 млн рублей, к четырем годам лишения свободы условно. Сообщение об этом размещено в понедельник на сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия).

"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, возложив ряд обязанностей", - говорится в тексте.

По информации пресс-службы прокуратуры, сотрудница турагентства в 2018 году продала путевки во Вьетнам, Доминиканскую Республику, Таиланд и Китай, а также предоставила клиентам недействительные электронные билеты, маршрутные квитанции и страховые полисы. "Потерпевшие узнавали об обмане в аэропортах вылета, в том числе в городе Москве. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей, часть причиненного ущерба возмещена", - отмечается в сообщении.

Подсудимая совершила восемь преступлений по статье "Мошенничество". Свою вину она признала. По решению суда, шести потерпевшим должен быть возмещен материальный и моральный вред, превышающий 1 млн рублей.