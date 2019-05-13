Рейс "Азимута" Краснодар - Челябинск на SSJ задержали на 1,5 часа по технической причине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Рейс из Краснодара в Челябинск, выполнявшийся крупнейшей в Южном федеральном округе авиакомпанией "Азимут", авиапарк которой состоит из самолетов Sukhoi Superjet, задержан минувшей ночью по технической причине. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

"На рейсе Краснодар - Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила полтора часа. Рейс уже выполнен в прямом и обратном направлении", - сказал собеседник агентства.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). В настоящее время авиапарк "Азимута" состоит из девяти самолетов Sukhoi Superjet 100. Ранее сообщалось, что к 2022 году компания рассчитывает закупить еще семь таких самолетов.