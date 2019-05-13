Власти Ростовской области помогут с ремонтом зданий, пострадавших от взрыва газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Каменского района Ростовской области, где 12 мая в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, устранят повреждения, нанесенные соседним жилым домам. Об этом ТАСС сообщил глава района Владимир Шевченко.

"Соседним домам мы тоже окажем помощь - где-то материалами, где-то - работами, в зависимости от причиненного ущерба. Никого не оставим", - сказал Шевченко, отметив, что в некоторых домах меняют вылетевшие в результате взрыва стекла.

По его словам, документы на оказание материальной помощи пострадавшим и семьям погибших согласованы, подписаны губернатором, жильцы получат выплаты "в самые кратчайшие сроки". Двое пострадавших остаются в центральной городской больнице города Каменск-Шахтинский, мужчина - в травматологии, женщина - в реанимации. "Пока прогнозов нет, - добавил Шевченко, отвечая на вопрос о сроках выписки пациентов. - Состояние стабильное".

Сообщение о взрыве бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск. Погибли два человека - мужчина и ребенок 2010 года рождения, еще двое находятся в больнице, всего спасены 16 человек. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждено семь квартир, в том числе три разрушены. По предварительным данным, дом не подлежит восстановлению, на строительство нового намечен срок от 8 месяцев до года.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, компенсации также предоставят пострадавшим, 13 человек сейчас находятся в пункте временного размещения на базе местной больницы, остальные отправились к родственникам.