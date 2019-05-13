СК на Кубани начал проверку из-за конфликта на парковке, в котором могла участвовать судья

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани начали проверку по факту конфликта двух женщин при парковке автомобилей в Динском районе.

"Инициировали изъятие материалов проверки из органов полиции. Сегодня по факту случившегося начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося", - сообщили в понедельник ТАСС в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Накануне в местных сообществах в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой фигурирует женщина, она проявляет агрессию и применяет физическую силу в отношении жительницы Динского района, которая утверждает, что ее оппонент в споре - Светлана Дубовик, судья Динского районного суда. Инцидент произошел 11 мая.

Проявлявшая агрессию женщина требовала, чтобы вторая участница инцидента убрала припаркованный автомобиль, преграждающий проезд к реке.

Согласно данным сайта Динского районного суда, Светлана Дубовик является судьей, была назначена указом президента РФ в 1999 году на неограниченный срок полномочий. В Динском районном суде ТАСС подтвердили, что Дубовик работает в суде, каких-либо внутренних проверочных мероприятий в отношении нее не проводится, она находится на работе. "Нам ничего о произошедшем неизвестно", - добавили в суде.