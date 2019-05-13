В Ижевске обследуют аэропорт после сообщений о минировании

ИЖЕВСК, 13 мая. /ТАСС/. Саперы ОМОН задействованы для обследования ряда объектов в Ижевске, в том числе аэропорта, после сообщений о минировании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Удмуртии.

"По всем обращениям, поступившим из республиканского МВД в дежурную часть Росгвардии по Удмуртской Республике о необходимости обследования объектов на предмет обнаружения взрывных устройств, задействуются сотрудники вневедомственной охраны и саперы ОМОН. Во взаимодействии с сотрудниками республиканского МВД сотрудники вневедомственной охраны осуществляют оцепление опасной территории и эвакуацию посетителей. Саперами ОМОН будут проводиться обследования объектов и прилегающей территории на предмет обнаружения взрывных устройств", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что в настоящее время работы по обследованию продолжаются, не конкретизировав число объектов.

В соцсетях Ижевска сообщается, что взрывные устройства искали в кассах аэропорта, а из торговых центров "Столица" и "Флагман" были эвакуированы посетители. В пресс-службе "Ижавиа" подтвердили ТАСС, что здание аэропорта действительно было оцеплено в связи с сообщением о минировании. "На работу аэровокзала это не повлияло, задержек вылетов нет, в здании аэропорта сейчас нет пассажиров", - сообщили в пресс-службе.