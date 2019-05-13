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Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Курской области

Личности погибших пока не установили

КУРСК, 13 мая. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП на трассе в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"На 503-м км автодороги М-2 "Крым", по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 мог допустить касательное столкновение с грузовым автомобилем Scania, после чего водитель машины ВАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault. В результате водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира скончались, их личности сейчас устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС по региону, столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2112 и фуры Renault произошло в понедельник около 14:00 в районе деревни Курица Курского района. На месте работают правоохранители, сотрудники ГИБДД регулируют движение автотранспорта в районе ДТП.

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