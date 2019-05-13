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Экс-замглавы ФСИН Баринов получал взятки в ходе встреч на вокзале в Петербурге

Речь идет о взятках в размере не менее 44,1 млн рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов получал взятки от подрядчиков при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2" в ходе трех встреч на перроне вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, Баринов, занимая должность заместителя директора ФСИН России, с 22 ноября 2007 года по 28 августа 2008 года в ходе трех личных встреч на перроне Московского вокзала Санкт-Петербурга получил от генеральных директоров двух строительных компаний города, принимающих участие в производстве работ по строительству следственного изолятора на 4 тыс. мест в Санкт-Петербурге в рамках исполнения государственного контракта, за общее покровительство и попустительство по службе взятку в размере не менее 44,1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в СК, расследование уголовного дела в отношении Баринова завершено. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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