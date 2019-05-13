Из ТЦ Великого Новгорода эвакуировали почти 1,5 тыс. человек из-за угрозы минирования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек эвакуировали в понедельник из торговых центров Великого Новгорода из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Сообщения поступили на шесть объектов в Новгородской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В Великом Новгороде из-за сообщений о минировании из торгового центра "Волна" эвакуированы 360 человек, из ТЦ "Мармелад" - 1 тыс. человек, из ТЦ "Славянская ярмарка" - 100 человек", - рассказал собеседник агентства. Также, по данным экстренных служб, угрозы поступили на новгородский железнодорожный вокзал, в торговый центр "Русь" и на автостанцию "Боровичи".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Новгородской области, полиция проводит проверку территории объектов.