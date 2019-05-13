Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 13 мая. /ТАСС/. Пять человек, трое из которых дети, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Бурятии.

"Около 22:00 (17:00 мск) 17-летний водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, следуя по улице Трубачеева, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в котором находились пять человек, они пострадали", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве Бурятии ТАСС уточнили, что пострадавшие - члены одной семьи. "Это мужчина, женщина, дети в возрасте 10 лет, 5 лет и 9 месяцев. Сильно они не пострадали, их увезли в больницу скорой медицинской помощи, там сейчас их обследуют и, вероятнее всего, что не госпитализируют, травмы незначительные", - сказал собеседник агентства.