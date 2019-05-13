После драки футбольных фанатов в центре Петербурга возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве после проверки видеозаписи в интернете, на которой запечатлена драка футбольных фанатов недалеко от Казанского собора в центре города. Эту информацию ТАСС подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"После проверки публикации в интернете возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказали в управлении.

Накануне в сети и в Telegram-каналах появилась видеозапись драки фанатов недалеко от Казанского собора. По данным региональных СМИ, в ней принимали участие около 15 болельщиков петербургского "Зенита" и московского ЦСКА.

Также 12 мая полицейские задержали четырех участников драки на улице Савушкина в Петербурге, которая произошла перед матчем чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским ЦСКА. Их доставили в полицию для разбирательства. В ГУ МВД ТАСС сообщали, что на них будут составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

В воскресенье в Петербурге состоялся матч 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА. "Зенит" обыграл московский клуб со счетом 3:1.