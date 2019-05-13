Опасных предметов после сообщений о "минировании" на Ставрополье не обнаружили

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Проверка сообщений о "минировании" в торговых центрах Ставрополья завершилась, опасных предметов не обнаружили. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"В ряд социальных объектов Ставропольского края поступили сообщения об опасных предметах. Сотрудниками полиции организованы проверочные мероприятия, по результатам которых предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появились сообщения от очевидцев о проведении эвакуации в нескольких торговых центрах и вокзалах Ставрополя и городов Кавказских Минеральных вод. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что сотрудники полиции проводят проверку сообщений о минировании торговых центров и вокзалов в Ставропольском крае.