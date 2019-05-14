На западе Москвы прохожий обнаружил останки человека

МОСКВА, 14 мая. / ТАСС /. Прохожий обнаружил кости человека, которые лежали на земле на улице Лобачевского в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне мужчина прогуливался в лесополосе, расположенной недалеко от дома 120 корп. 2В на улице Лобачевского. Он увидел останки человека, в том числе - нижнюю челюсть, которые лежат на земле, и вызвал полицию. Экспертиза показала, что смерть человека наступила более двух лет назад, и все это время кости лежали в перелеске на земле",- сказал собеседник агентства.

По факту случившегося начата доследственная проверка.