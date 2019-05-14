В Калининграде задержали жителя, подозреваемого в хищении янтаря почти на 400 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Житель Калининграда задержан по подозрению в хищении янтаря почти на 400 тыс. рублей из цеха одного из предприятий по производству ювелирных изделий, сообщается на сайте областного УМВД.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что сбывал похищенное скупщикам янтаря, а вырученные денежные средства тратил на собственные нужды", - говорится в сообщении.

С октября 2018 года по апрель текущего года подозреваемый - бывший работник предприятия - похитил свыше 500 г готовых ювелирных изделий из янтаря и 1,5 кг необработанного минерала. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". На каком именно предприятии были выявлены хищения, не уточняется.

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. В регионе работает "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех"), который является единственным предприятием, добывающим янтарь в России. Добыча янтаря ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. т. В области работают десятки малых предприятий, занятых обработкой камня. Янтарный промышленный кластер Калининградской области объединяет 32 участника, включая КЯК.