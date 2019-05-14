Три человека погибли при чистке выгребной ямы под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Три человека задохнулись во время самостоятельных очистных работ в выгребной яме в Ростовской области, следователи проводят проверку. Об этом сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

Установлено, что во время самостоятельных очистных работ в выгребной яме в Волгодонском районе Ростовской области из-за недостатка кислорода потерял сознание местный житель, а также поочередно спускавшиеся в яму для оказания помощи его родственники и знакомый. В результате три человека скончались, а оставшийся в живых доставлен в больницу.

"Следственным отделом по городу Волгодонску проводится проверка по факту смерти трех местных жителей в выгребной яме одного из частных домовладений в Волгодонском районе Ростовской области", - говорится в сообщении.