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Три человека погибли при чистке выгребной ямы под Ростовом

Региональное управление СК проводит проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Три человека задохнулись во время самостоятельных очистных работ в выгребной яме в Ростовской области, следователи проводят проверку. Об этом сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

Установлено, что во время самостоятельных очистных работ в выгребной яме в Волгодонском районе Ростовской области из-за недостатка кислорода потерял сознание местный житель, а также поочередно спускавшиеся в яму для оказания помощи его родственники и знакомый. В результате три человека скончались, а оставшийся в живых доставлен в больницу.

"Следственным отделом по городу Волгодонску проводится проверка по факту смерти трех местных жителей в выгребной яме одного из частных домовладений в Волгодонском районе Ростовской области", - говорится в сообщении.

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