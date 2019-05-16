В Северодвинске мужчина обстрелял машину из ружья

АРХАНГЕЛЬСК, 16 мая. /ТАСС/. Один человек ранен в результате стрельбы из окна жилого дома на улице Лебедева в Северодвинске Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

"Около 10:20 поступило сообщение, что из окна дома по улице Лебедева произведен выстрел. На место прибыли сотрудники полиции. Мужчина выстрелил по автомашине, в которой находился человек. Пострадавший получил проникающее ранение дробью, он госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Жилец дома стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья. "В ходе проведения специальных мероприятий совместно с сотрудниками Росгвардии злоумышленник был задержан. Никто из жильцов дома и стрелявший не пострадал", - дополнили в пресс-службе.

Как сообщил заместитель главного врача Северодвинской городской больницы №2 Александр Эрлих, раненый прооперирован. "Пациент находится в состоянии средней степени тяжести", - сказал Эрлих. Собеседник агентства добавил, что пострадавший находится в обычном отделении. "Реанимационные мероприятия не требуются", - пояснил он.

В новость были внесены изменения (15:53 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавшего.