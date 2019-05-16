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СМИ: в Дубае разбился одномоторный самолет

Жертвами крушения стали четыре человека, которые находились на борту

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Одномоторный самолет Diamond DA42, принадлежавший корпорации Honeywell, разбился в четверг в международном аэропорту Дубая. По информации Управления гражданской авиации эмирата, в результате крушения погибли все находившиеся на его борту - трое британцев и гражданин ЮАР, передает информационное агентство ОАЭ ВАМ.

Начато расследование обстоятельств катастрофы, в качестве предварительной причины называется техническая неисправность. Как отмечается, борт был зарегистрирован в Великобритании и выполнял исследовательский полет с целью "калибровки наземных навигационных систем".

В настоящее время аэропорт Дубая после небольшой задержки возобновил работу в обычном режиме. В качестве меры предосторожности некоторые рейсы сразу после происшествия были перенаправлены в другой аэропорт эмирата.

 

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