Полицейские задержали подозреваемых в крупной афере с автозапчастями в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в полумиллиардной афере с автозапчастями. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с коллегами из Рязанской и Новгородской областей пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с автозапчастями в особо крупном размере. Трое подозреваемых задержаны", - сказала она.

По ее словам, злоумышленники размещали более чем на 100 сайтах в Рязанской и Нижегородской областях объявления о продаже по низким ценам комплектующих из Европы для автомобилей. При заказе требовалось внести 50% предоплату от стоимости товара. После заключения договоров с покупателями и получения денег злоумышленники сообщали о невозможности поставки товара и предлагали выбрать дорогие комплектующие за дополнительную плату. С клиентами, которые требовали вернуть деньги, связь прекращалась.

"По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 2 тыс. человек, ущерб превысил 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - пояснила Волк.

Она добавила, что при обысках по уголовному делу изъяты вещдоки - печати и учредительные документы организаций, задействованных в противоправной схеме, электронные носители информации с системой удаленного управления счетами юридических лиц "банк-клиент", а также компьютерная техника.