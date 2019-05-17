В Якутии ликвидировали природные пожары на площади свыше 100 га

ЯКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Лесопожарные формирования ликвидировали за прошедшие сутки два природных пожара в Якутии общей площадью свыше 100 га, сообщил ТАСС в пятницу представитель регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"В Якутии за прошедшие сутки ликвидировали два природных пожара на площади свыше 100 га, сейчас возгораний нет", - рассказали в министерстве.

По данным пресс-службы ведомства, специалистами Якутской базы авиационной и наземной охраны лесов проводится ежедневный мониторинг и патрулирование.

С начала сезона в республике зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 141,5 га, из них в землях лесного фонда 21,5 га.

Власти Якутии установили с 15 мая пожароопасный сезон в 17 районах и окрестностях столицы республики.