Заболевшим в Новоульяновске предварительно диагностировали гастроэнтерит

УЛЬЯНОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Гастроэнтерит назван в качестве предварительного диагноза госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении , распространенном в пятницу прокуратурой региона.

По последним данным прокуратуры региона, 30 человек, в том числе 23 ребенка, с признаками кишечной инфекции госпитализированы. Состояние заболевших разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой. По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, все обратившиеся связывают заболевание с употреблением сырой воды.

"На данный момент обратившимся за медицинской помощью предварительно диагностирован гастроэнтерит", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, признаки острой кишечной инфекции у заболевших начали проявляться после завершения одной из фирм в сфере жилищно-коммунального комплекса ремонтных работ инфраструктуры водоснабжения. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения органами власти, хозяйствующими субъектами и контролирующими структурами законодательства об охране жизни и здоровья людей, санитарно-эпидемиологического и жилищно-коммунального законодательства.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Диляра Хакимова сообщила ТАСС, что одна из предварительных причин вспышки инфекции в Новоульяновске Ульяновской области - ремонтные работы на водопроводе. Ведомство направило предписания о назначении дополнительных исследований воды в городе.