Восемь человек госпитализировали из-за отравления суши под Саратовом

САРАТОВ, 17 мая. /ТАСС/. После отравления в суши-баре в городе Энгельсе Саратовской области госпитализировали восемь человек, проводится эпидемиологическое расследование, кафе закрыли. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В связи с регистрацией среди жителей города Энгельса случаев острых кишечных инфекций, связанных с употреблением продукции в кафе "Япошка", проводится эпидемиологическое расследование. Всего госпитализированы восемь человек, из них трое детей до 14 лет", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что посетители ели традиционную японскую еду - суши и роллы. Специалисты Роспотребнадзора уже вынесли протокол о временном запрете работы кафе, в дальнейшем этот период определит суд.

"Сейчас отобраны пробы питьевой воды, продуктов, готовых блюд, а также сделаны смывы с объектов внешней среды, проведен отбор материала для исследований от персонала кафе, которые определят причины ЧП", - уточнили в Роспотребнадзоре.